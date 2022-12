Comotto: “Kim ha avuto un impatto impressionante. Lo scambio Bereszynski-Zanoli farebbe bene a entrambi”

Gianluca Comotto, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Impatto di Kim con la Serie A? È stato impressionante, ha subito dato l’idea di un ragazzo il quale ha compreso sin dal principio le difficoltà del campionato. Non è agevole riuscire ad analizzare così bene le letture di gioco in un campionato complicato come la Serie A. Giudizio sullo scambio Bereszyński-Zanoli? Sarà un’operazione rilevante per il giovane azzurro, il quale farà un po’ di esperienza alla Samp. Il polacco, invece, conosce già bene la Serie A e può offrire un apporto prezioso al Napoli. L’avventura doriana sarà formativa per il terzino del Napoli? È un affare che sarà completato in questo senso. Alessandro è un calciatore forte in prospettiva, ma ha bisogno di spazio per crescere. Approderà in una squadra la quale non sta vivendo un periodo felice, ma almeno avrà minuti per giocare. È un’operazione intelligente per entrambe le squadre”.

“Pensieri sulla nuova linea dei club italiani di rischiare e puntare su giovani talenti? Al Napoli vanno fatti i complimenti, gli ultimi acquisti confermano la lungimiranza e la visione del ds Giuntoli. I giovani, tuttavia, non devono essere identificati come degli investimenti. Per entrare in questa ottica di mercato, bisognerebbe rischiare ed investire tanto per assicurarsi giovani di talento. Micheli e Mantovani possono raccogliere l’eventuale eredità di Giuntoli? Perdere Cristiano sarebbe una grossa problematica per il Napoli. Chi ha lavorato con questo ds, sicuramente ha ricevuto la possibilità di crescere. Un modus aziendale potrebbe essere puntare su giovani dirigenti”.