CdM – Setien: “Mi piace il gioco del Napoli, ha tante soluzioni in campo…”

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Quique Setién.

In occasione dell’amichevole di domani (ore 20.30) tra il suo Villarreal e il Napoli, in tecnico spagnolo ha speso delle parole per la squadra di Spalletti: “Mi piace molto, ha un modo di giocare che si identifica tanto con quello che noi proviamo a fare, sono al Villarreal da poco tempo. Ha vari modi di attaccare, molte soluzioni. Credo che abbia molte chances di vincere perché Spalletti ha creato un ambiente positivo, i giocatori in campo si devono divertire”.

Poi, parentesi sul ritorno a Fuorigrotta: “È sempre bello tornare in palcoscenici che hanno una grande tradizione e storia, non solo per Maradona ma anche perché il Napoli è una società di grande rilevanza storica”.