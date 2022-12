Bellucci: “Raspadori accetta la panchina senza fare troppe questioni, è forte e non sarà facile tenerlo fuori”

Claudio Bellucci ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Giacomo Raspadori e delle sue ottime prestazioni nel corso delle ultime amichevoli. Queste le sue parole: “Raspadori mi piace moltissimo, anche se stava facendo molto bene al posto di Osimhen quando è tornato il nigeriano si è accomodato in panchina senza cambiare atteggiamento. Molto difficile tenere fuori uno come Raspadori, è ripartito molto bene e lo ha fatto vedere in Turchia. Lui riesce a dare sempre il massimo, anche se gioca in amichevole”.