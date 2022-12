Ciccio Graziani, opinionista di calcio ed ex campione Mondiale dell’82 con la nostra Nazionale, ha parlato ai microfoni della rivista ” Avvenire”.

In particolare, l’ex campione del mondo ha voluto anche fare un passo in avanti alla ripresa del campionato e ha sottolineato che se la lotta Scudetto tornerà in bilico, sarà solo per i demeriti del Napoli. Queste le sue parole:

“Dipende unicamente dalla squadra di Luciano Spalletti. Ricomincia un torneo da 23 giornate con il Napoli che ha 8 punti di vantaggio sulla seconda. Finora hanno dimostrato di essere più forti, giocano un gran bel calcio e regalano poco agli altri. La speranza per chi insegue è che la sosta Mondiale gli può aver spezzato il ritmo. Perciò, io dico che solo il Napoli può rimettere in gioco le inseguitrici”.