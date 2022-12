Accardi sicuro sul mercato azzurro: “Giuntoli sta facendo un’operazione molto intelligente”

L’ex calciatore Giuseppe Accardi è intervenuto a Forza Napoli Sempre, trasmissione in onda su Radio Marte., per parlare della Serie A.

Di seguito le sue parole: “In una sfera magica di cristallo, cosa vedo da gennaio, nel campionato di Serie A? Vedo un altro campionato: un campionato che ripartirà da zero, con delle squadre che avranno delle difficoltà perché i giocatori torneranno, magari, più stanchi o con qualche problemino”.

“Rivedo un Napoli protagonista fino alla fine con Milan, Inter e Juventus ad inseguire. Bisognerà capire come la Juve uscirà fuori da questo momento particolare che sta passando, perché alle volte, dalle difficoltà, si esce più forti e non più deboli. Da questo momento di sosta, comprenderemo chi sarà stato in grado di mettere a posto la macchina per ripartire e chi no”.

Alla fine ha parlato del mercato del Napoli: “Bartosz Bereszyński sarà un buon colpo di mercato? Potrà dare una mano al Napoli. Giuntoli sta facendo un’altra operazione molto intelligente. Il polacco servirà in determinati momenti della stagione nei quali servirà un’alternativa pronta”.