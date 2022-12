Lo scambio Bartosz Bereskynski-Alessandro Zanoli verrà definito nel corso delle festività natalizie. Napoli e Sampdoria stanno per concludere lo scambio dei due giocatori. Entrambi i giocatori partiranno in prestito secco. Nella trattativa però, non verrà incluso Nikita Contini, portiere di proprietà dei partenopei attualmente in prestito proprio ai blucerchiati. La società ligure infatti continuerà a tenere con sé l’estremo difensore ucraino. A riportare è Tuttomercatoweb.