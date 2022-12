Salvatore Esposito: “Il paragone tra Messi e Maradona è inesistente. Finalmente sta per tornare il Napoli”

Salvatore Esposito, celebre attore del panorama italiano, è intervenuto a Radio Marte. Queste le sue parole: “Il paragone tra Messi e Maradona è inesistente. Anche se Leo dovesse vincere il Mondiale non cambierebbe nulla. Gli auguro di vincere il Mondiale, ma non sarà mai come Maradona. Finalmente sta per tornare il Napoli, il Mondiale mi ha annoiato abbastanza, molte squadre hanno giocato male. Non credo svanirà l’incantesimo dopo questa sosta perché non si tratta di quest’ultimo. Quello che sta facendo il Napoli non è assolutamente casuale, ma è frutto dello splendido lavoro della società, staff e squadra“.