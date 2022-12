Padovano, ex attaccante di Napoli e Juventus, ha parlato a proposito della corsa scudetto. Queste le sue parole: “Penso che lo scudetto sia nelle mani del Napoli. Se dovesse uscire indenne nelle gare con Juve e Inter, sarà difficile recuperarli. In caso contrario, si riaprirebbe tutto e anche i bianconeri rientrerebbero in corsa. Il destino è in mano al Napoli, ma dieci punti sono recuperabili come ci insegna la storia”.