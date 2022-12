Prosegue spedita la vendita dei biglietti per la partita di Sabato 17 dicembre alle ore 20:30 allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Villarreal. Al momento è in esaurimento la Curva B superiori ed è ottimo il dato anche per Distinti superiori e Curva A superiore. Ampia disponibilità invece per le tribune.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 15,00

Curve € 8,00