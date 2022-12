Nainggolan su Spalletti: “Grande tecnico! Chiedete anche a Totti”

Direttamente dal suo profilo Instagram, attraverso una serie di video, è tornato a parlare Radja Nainggolan: “Con Spalletti, Garcia ma anche con Di Francesco, quando giocammo la semifinale di Champions, noi avevamo sempre squadre fortissime, ma la Juve era impressionante. Totti? Il suo rapporto con Spalletti è stato buono all’inizio, poi lui preferiva altri giocatori anche se Francesco si è allenato sempre da professionista. Se chiedi a Totti di Spalletti come allenatore, ti dirà che è bravo, poi fuori dal campo capisco che per il tifoso sia stato doloroso vedere come è stato gestito alla fine, facendolo entrare cinque minuti. Capisco la delusione dei tifosi ma per me è ancora un grande allenatore e lo sta confermando al Napoli”.