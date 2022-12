Lukaku continua a lavorare in gruppo con i compagni ma molto probabilmente non partirà per Siviglia con la squadra che sabato affronterà in amichevole il Betis. Secondo quanto riportato da Sky Sport, è più probabile che il belga rimanga in Italia per proseguire le cure ad Appiano ed essere al 100% per la sfida con il Napoli di inizio gennaio. Stesso ragionamento anche per D’Ambrosio e Correa in recupero dai loro rispettivi infortuni.