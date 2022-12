Impallomeni: “Messi-Maradona? Diego trasformava i poveri in ricchi, Leo è nato nell’opulenza del Barcellona”

Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio. Si è parlato di Lionel Messi all’atto conclusivo dei Mondiali e dell’eterno paragone con Diego Armando Maradona.

“Messi ridimensionato se non vince il Mondiale? Nessuno si dimentica la grandezza di Messi, ma se non vince la Coppa del Mondo per lui rimane un foglio bianco. È un ultimo atto per lui. Il cammino è prestigioso e glorioso se agguanta la coppa. Ha superato Maradona? È improponibile il discorso. Maradona sapeva trasformare i poveri in ricchi, i depressi in euforici, Messi è nato nell’opulenza del Barcellona, è un’altra cosa. Maradona trasformava tutto, era un conquistatore. Messi lo sta facendo in questo Mondiale”.