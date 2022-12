Il Mattino – L’idea di ADL per una nuova Serie A, la risposta della Lega

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi su Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha espresso più volte il suo desiderio di ridurre il numero delle squadre in Serie A da 20 a 18. Questo quanto evidenziato:

“Secondo il pensiero del patron partenopeo il sistema non reggerebbe a un campionato così, perchè al di là della competitività e il budget differente tra club e soldi a disposizione, la qualità dei giocatori tra le grandi e le cosiddette piccole è abissale e ciò comporta un abbassamento del livello generale accentuato dal know-how di competenze che non è uguale da parte dei dirigenti e dei presidenti. E che non è facilmente colmabile. E che rende il livello della serie A più basso. Da qui l’esigenza di una riduzione di squadre. Circa l’ipotesi della riduzione di club in A la Lega di A ha alzato un muro: e lo ha fatto portando come bandiera la difesa della vendita dei diritti tv all’estero. Perché meno squadre significa meno gare. Tradotto: meno week end calcistici acquistabili. A vantaggio della Liga e della Ligue 1. La Cbs, per esempio, che ha il campionato italiano come suo prodotto di punta, rivedrebbe subito al ribasso il proprio compenso. Insomma, sarà inutile tentare di fare della Lega una specie di Premier, staccandosi dalla Figc”.