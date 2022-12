Gazzetta – Samardzic al Napoli? L’Udinese punta su di lui, se ne parlerà nel 2024

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha scritto a proposito di Lazar Samardzic, talento dell’Udinese seguito dal Napoli. Secondo quanto riportato, il calciatore tedesco potrebbe approdare in azzurro solo a partire dal 2024. “Samardzic ha già accettato il piano del club, salvo offerte irrinunciabili. Chiuderà questa stagione all’Udinese per poi disputarne un’altra da protagonista e decollare. Ma il minutaggio va aumentato. Sottil gli ha concesso solo 523 minuti di gioco, troppo pochi. Samardzic ha risposto con tre bellissimi gol tra Roma, Sassuolo e Napoli. Può essere l’arma in più per l’Europa”.