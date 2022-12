Gazzetta – Fuorigioco semiautomatico, si parte il 27 gennaio e non il 4?

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport ha scritto a proposito dell’introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A. Sabato vi sarà una riunione a Lissone per definire i tempi ed utilizzare questo sistema. Contrariamente a quanto dichiarato da Lorenzo Casini, la Figc vorrebbe introdurre la nuova tecnologia a partire dall’inizio del girone di ritorno, cioè dal 27 gennaio e non all’immediata ripartenza, ovvero il 4 gennaio. La scelta definitiva verrà condivisa tra Lega e Figc insieme alla componente arbitrale.