Fontana: “La sosta non gioca a favore del Napoli. Per l’Inter fare risultato contro gli azzurri sarà determinante”

Fontana, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, parlando del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Kvaratskhelia? Ha un gran dribbling e salta l’uomo. Calciatori come lui possono cambiare una partita. Il Napoli ormai è una realtà considerata. La grande squadra riesce a portare a casa anche le gare sporche: se gli azzurri dovessero riuscire anche in questo, il capitolo scudetto sarà chiuso. La sosta? Sicuramente non avrà aiutato il Napoli. Ovviamente nessuno conosce ancora le condizioni fisiche dei calciatori. Per l’Inter fare risultato contro il Napoli sarà determinante, anche se la squadra di Spalletti merita di occupare la prima posizione in campionato”.