Fontana: “Calciatori come Kvara possono cambiare l’andamento delle partite. Napoli? Realtà consolidata”

Alberto Fontana, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

“Fisicità arma in più di Kvaratskhelia? A livello atletico strappa, ha il dribbling e salta l’uomo. Calciatori simili possono cambiare l’andamento delle partite in qualsiasi momento. Vedi Mbappé, ieri non ha brillato, ma ha creato superiorità numerica, ha effettuato tre scatti straordinari. Giudizio sul Napoli? Questo club è una realtà ormai consolidata. Se continuerà così, chapeau. La grande squadra riesce a portare a casa le gare sporche anche momenti difficili: se gli azzurri dovessero riuscire anche in questo, allora il capitolo sarà chiuso. Ad oggi sta sorprendendo davvero tutti. Sbagliato paragonare Messi e Maradona, calciatori di due epoche diverse? Le persone si innamorano, i paragoni con il passato sono spontanei. Diego ha cambiato il calcio, non sono solito fare dei paragoni perché il mondo va avanti e il calcio è cambiato. È inopportuno paragonare le epoche. Chiaro che Messi sia fuori categoria e ricordi un po’ Maradona, un funambolo rapportato al suo periodo cambia le partite e fa applaudire i tifosi. Mi auguro per la grandezza di Messi che possa trionfare al Mondiale, anche se la Francia è una squadra molto fisica, difficile da battere”.