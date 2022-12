Flop20 Mondiale: Nessun azzurro in lista, ci sono Lautaro e De Bruyne

Tuttomercatoweb ha stilato la lista dei 20 peggiori giocatori del mondiale, prendendo in considerazione solo coloro i quali hanno preso voto in almeno 3 occasioni. Presenti nella lista l’ex Juve Ramsey, Lautaro che con il rigore decisivo all’Olanda ha migliorato la sua posizione e altri nomi altisonanti come De Bruyne e Thomas Muller. Ecco la flop20:

4,50 RAMSEY (Galles)

4,67 CAMPBELL (Costa Rica)

4,67 DUARTE (Costa Rica)

4,67 OVIEDO (Costa Rica)

4,83 MILLER (Canada)

4,83 RODON (Galles)

4,83 ALI (Qatar)

4,83 KHOUKHI (Qatar)

5,00 LAUTARO (Argentina)

5,00 DAVIES BEN (Galles)

5,00 ROBERTS (Galles)

5,00 MULLER (Germania)

5,00 MOHAMMADI (Iran)

5,00 AL-HAYDOS (Qatar)

5,00 VELJKOVIC (Serbia)

5,17 DE BRUYNE (Belgio)

5,17 TROSSARD (Belgio)

5,17 FAI (Camerun)

5,17 CORNELIUS (Danimarca)

5,17 DOLBERG (Danimarca)