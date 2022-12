Dazn, in arrivo molte novità: nuove competizioni, più dispositivi e un nuovo pacchetto

Dal prossimo gennaio DAZN si arricchirà di nuovi contenuti per essere sempre più completa, scrive così in una nota l’emittente a pagamento: “Grazie all’accordo di subdistribuzione siglato in Italia con Eleven Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati. La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo”.

NUOVE COMPETIZIONI – Oltre a tutta la Serie A e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, l’Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, gli appassionati troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite di Serie C di calcio trasmessi direttamente da Eleven Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport nei prossimi mesi.

PIU’ DISPOSITIVI – Ancora più flessibilità grazie all’aumento del numero di dispositivi che puoi registrare. Da gennaio con il piano DAZN STANDARD potrai associare al tuo account 6 dispositivi e utilizzarne 2 in contemporanea se entrambi connessi alla rete internet della tua abitazione. Con il piano DAZN PLUS potrai invece associare fino a 7 dispositivi. Potrai inoltre utilizzare DAZN su 2 reti internet diverse e guardare su 4 dispositivi in contemporanea (massimo 2 dispositivi per ogni rete).

COSTO – Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS. Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti. Lo stesso per DAZN Plus che non subirà variazioni e rimarrà a 39.99 euro al mese

NUOVO PACCHETTO – DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile prossimamente su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.