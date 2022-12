Criscitiello: “Scambio Bereszynski-Zanoli? Per me si farà”

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nella chiacchierata con Valter De Maggio si è discusso dell’imminente mercato di gennaio, e in particolare della calda trattativa che coinvolge il Napoli. Infatti in queste ore, la dirigenza azzurra sta trattando con la Sampdoria per ottenere Bartosz Bereszynski in prestito e così girare ai blucerchiati Alessandro Zanoli. A riguardo il giornalista ha detto che il Napoli si avvierà ad una sessione di mercato invernale interlocutoria, anche se per lui lo scambio si farà.