Corbo su Adani: “Non fa del male a nessuno. Sbagliato tifare contro l’Argentina per ripicca”

Antonio Corbo, giornalista, ha scritto su La Repubblica a proposito delle critiche che nelle ultime settimane hanno travolto Lele Adani, telecronista accusato di aver commentato in maniera fin troppo pro-Argentina nel corso dei Mondiali.

“Secondo quanto riferito dai social, ci sono napoletani che minacciano di tifare per ripicca contro Messi. Sbagliato anche questo, di male in peggio. Niente paura, presto finirà il Mondiale che stava diventando interessante, se non spettacolare, in queste fasi conclusive. Calma, Adani non fa del male a nessuno. Non ne fa alla Rai, a Messi, ai nostalgici della memoria di Diego, al prestigio di una professione, agli stessi opinionisti del calcio, a nessuno. Adani esagera, ma va bene anche così, è una iperbole di se stesso, le sue esternazioni si disperderanno come bolle di sapone”.