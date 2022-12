Cds su Bereszynski: “Ecco perchè il Napoli punta su questo calciatore”

Non è un mistero che le sessioni di calciomercato del Napoli si concentrino sempre su calciatori giovani di prospettiva o comunque nel mezzo della loro carriera. Il Corriere dello Sport spiega perchè gli azzurri stanno puntando forte sul 30enne Bereszynski: “Il Napoli nella sua Storia si è avvicinata raramente agli over 30, ma quella strategia stavolta può essere stropicciata da considerazioni diverse: Bereszynski ha duecento partite circa in serie A e oltre trecento in carriera con i club, altre cinquanta le ha messe assieme con la Nazionale, è un uomo collaudato, serio e discreto, professionalità trasparente e capacità di calarsi immediatamente, senza aver pretese, in un contesto che insegue semplicemente normalità e professionalità”.