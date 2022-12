CdS – Mourinho Ct del Portogallo e allenatore della Roma? È arrivata la sua apertura, ma serve l’ok dei giallorossi

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito di José Mourinho e della sua possibilità di diventare Ct del Portogallo. La federazione portoghese infatti, sta pensando di ingaggiare l’allenatore della Roma in sostituzione di Fernando Santos, consentendogli però allo stesso tempo di proseguire i suoi impegni in giallorosso. Secondo quanto riportato dalla testata, da parte di Mou sarebbe arrivata un’apertura, anche spinto da personaggi influenti del suo paese. Però tutto dipende dalla società giallorossa a cui tocca dare l’ok, poiché il tecnico non è intenzionato a lasciare il club, e sarebbe pronto ad accettare il doppio incarico supportato da un enorme staff.