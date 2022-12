CdS – Juventus, Pogba potrebbe tornare in campo a metà febbraio

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha scritto a proposito delle condizioni fisiche di Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus, ancora a secco di presenze nel corso di questa stagione, è in attesa di ritornare in campo. Se però inizialmente si era sperato di rivederlo in campo per il big match contro il Napoli, bisognerà ancora attendere perché possa debuttare ufficialmente nella stagione 2022/23. Secondo quanto riportato, potrebbe fare una comparsa a fine gennaio, per poi poterlo rivedere integralmente in campo a metà febbraio.