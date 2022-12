CdS – Demme e Sirigu pronti all’addio? Dipenderà dalla loro volontà

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli ipotizzando l’eventuale addio di Diego Demme e Salvatore Sirigu. I due calciatori sono nel mirino della Salernitana:

“In Turchia, e non solo, qualcosa è successo: Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis, che ha una porta spalancata per l’infortunio di Sepe, e che, potendolo, aprirebbe anche quelle del centrocampo a Demme. Il Napoli non ha alcuna tentazione d’intervenire, non si è scomposto, ha lasciato ai giocatori l’ultima parola: partirebbero solo se veramente lo volessero”. Si legge sul quotidiano.