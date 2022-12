Cagni: “Né Messi né Maradona. Ecco chi è il più forte di tutti i tempi. Scudetto? Solo il Napoli può perderlo”

Cagni, allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, discutendo del paragone Maradona-Messi e della lotta scudetto. Queste le sue parole: “Per me il più forte è stato Pelè. Lui aveva caratteristiche tecniche e fisiche, Messi non è completo. Maradona aveva tutto, era difficile fermarlo quando era in giornata. Stiamo parlando di giocatori unici, è difficile dare un giudizio. Solo il Napoli può perdere questo scudetto, hanno 20 giocatori allo stesso livello. Ha tre centravanti con caratteristiche diverse, utili in varie situazioni”.