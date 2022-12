Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare anche di Inter-Napoli. Queste le sue parole: “Credo che contro l’Inter la squadra partenopea sarà avvantaggiata. In primis perché Spalletti sa gestire una sosta invernale, avendola già affrontata in Russia. Poi perché il gruppo azzurro ha avuto meno giocatori al Mondiale rispetto ai nerazzurri. La Juventus è in crescita ma ci sono troppe incognite. Il Milan mi intriga ma occhio all’Inter che può rialzarsi”.