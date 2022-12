Sosa: “In questo Mondiale lo spirito di Maradona è entrato dentro Leo”

El Pampa Sosa, ex attaccante del Napoli, a Calciomercato L’originale su Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Argentina sulla Croazia: “Sono davvero emozionato, è un momento veramente straordinario. Non sono scaramantico, ma a Napoli mi hanno fatto diventare scaramantico. Ho visto la partita con la famiglia della mia ragazza, Napoli mi ha veramente trasformato in positivo. Sono 20 anni che Messi è a questo livello, il peso della nazionale se l’è tolto vincendo la Copa America al Maracanà, dove non era semplice. Probabilmente è entrato in Leo lo spirito di Diego dentro, possiamo davvero vincere“.

Dopo aver visto il suo goal con il Frosinone nell’ultima gara del Napoli in Serie C: “E’ stato tra i gol più emozionanti della mia carriera. Indossavo quel numero magico (numero 10 indossato per l’ultima volta da un giocatore del Napoli, ndr.) che a Napoli ricordiamo bene, perché l’ha indossato il più grande di tutti i tempi. Non mi fate piangere adesso ricordando Diego“.