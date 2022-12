Antonio Paganin, ex calciatore ed attualmente opinionista, ha parlato a Tuttomercatoweb Radio.

Quest’ultimo si è soffermato sul campionato e sulla rincorsa al Napoli, con riferimento alla Juventus: “Non credo che la Juventus sia in grado di eguagliare il Napoli in classifica, potrà recuperare qualche punto al massimo. Situazione completamente differente per l’Inter, che credo sia una delle rivali peggiori per il Napoli”.