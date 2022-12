Niente da fare per il Marocco, in finale ci va la Francia: domenica la sfida con l’Argentina

Finisce alle semifinali il sogno del Marocco, che – dopo aver vinto il girone, battuto Spagna agli ottavi e Portogallo ai quarti -, sbatte sul muro dei campioni del mondo in carica della Francia. Una prestazione super del solito Kylian Mbappè, i gol del milanista Theo Hernandez e del giovane Kolo Muani (2-0) portano i transalpini in finale, la seconda di fila dopo Russia 2018: la sfida è con l’Argentina di Leo Messi, domenica alle 20:00, per la partita decisiva per l’assegnazione della “Coppa del mondo” 2022.