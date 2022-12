Gazzetta – Albiol: “Il Napoli è al top in Europa, può vincere lo scudetto…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Raúl Albiol.

L’ex difensore del Napoli si è soffermato sull’amichevole tra la sua squadra, il Villarreal, e quella di Spalletti (sabato, ore 20:30), definendola “la partita del cuore”.

Queste le parole di Albiol: “Quando mi hanno dato la notizia sono stato felicissimo, e a casa ancora di più. Di solito la famiglia non viaggia mai con me quando vado a giocare ma per questa partita si fa un’eccezione: “Andiamo tutti!” mi hanno detto a casa, e così sarà. Purtroppo da quando sono andato via non siamo più riusciti a tornare, e la città è rimasta nel cuore di tutti noi, i bambini per primi: sono stati 6 anni meravigliosi, quando partimmo piangevano tutti, per loro Napoli è stata la cosa più bella della loro vita. Sarà una grande emozione”.

Poi, parentesi sulla squadra azzurra: “Ho visto tante partite e mi sembra spettacolare. Giocano un gran calcio, molto difficile da contrastare. Basta dare un’occhiata ai numeri: sono i migliori d’Europa, o quasi. Bella la qualità e la velocità delle combinazioni, a due tocchi, la verticalità, come attaccano la profondità e lo spazio. Ci sono giocatori che fanno la differenza come Osimhen, Zielinski, Kvara. Una squadra ben allenata, del resto ricordo la Roma di Spalletti che nel 2017 arrivò seconda con 87 punti, e noi terzi: era simile a questo Napoli, verticale e offensiva. Si vede che dietro c’è un gran lavoro, e da buon napoletano dico solo “magari”, che sia l’anno buono per qualcosa che si aspetta da oltre 30 anni”.