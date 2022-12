De Giovanni duro: “Non accetto certi comportamenti, non vado dove sono odiato”

La rivalità tra Napoli e Salernitana è tra le più accese in Italia. Ne ha parlato lo scrittore Maurizio De Giovanni a OttoChannel.

Ecco le sue parole in vista del derby campano: “Credo che sia orribile che ci sia una rivalità che va oltre il campanile, tremendo che si invochi una catastrofe naturale che investirebbe, peraltro, gran parte del territorio salernitano. Quando due popoli fratelli, che hanno la stessa cultura, che parlano una lingua analoga, che sono a 40 km di distanza, si insultano in quel modo è molto triste, è una mortificazione”.

“Ribadisco il concetto: quando certi cori, certe offese, arrivano dal Sud a me fanno più male e non ne capisco i motivi. Io amo i miei lettori salernitani e tifo per la Salernitana in quanto campano. Sono felice se resta in serie A o se fa cose migliori, come tengo per il Benevento, per la Casertana e per l’Avellino. Dovremmo fare sinergia tra di noi, auspico un’alleanza tra Napoli e Salernitana. Gli insulti, in quanto napoletano, non li accetto e ho difficoltà ad andare dove sono odiato”.