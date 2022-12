Cucci: “Il Napoli non ha rivali: può arrestare la sua marcia da solo”

Italo Cucci, giornalista sportivo, ha parlato a Radio CRC del Napoli.

Quest’ultimo si è soffermata sulla marcia degli azzurri e sul prosieguo del campionato: “Il Napoli sta andando davvero forte, onestamente non vedo rivali in grado di fermarne il cammino. Gli azzurri possono gli unici a fermare se stessi, ma credo che questo non avverrà”. Un’analisi convinta e determinata quella di Cucci, che crede fortemente nella forza e nel valore della rosa partenopea, favorita indiscussa per il titolo finale.