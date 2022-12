CorSera – Morello: “Osimhen è un talento, una garanzia per Spalletti…”

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Tullio Morello.

Il magistrato, grande appassionato del Napoli, si è soffermato sulla squadra di Spalletti e, in particolar modo, su Victor Osimhen: “Sta segnando tanti gol, è vero. Ma non lo scopriamo certo oggi. È giovane e ha tanto talento può anche aspettare il suo momento e non ha nulla da dimostrare. Si fa trovare pronto quando è chiamato in causa. È già una garanzia per Spalletti“.

Poi continua: “Tutto funziona a dovere. L’allenatore sa chi deve schierare in campo e da tifoso sono più che soddisfatto di quanto sta facendo il Napoli. Osimhen con due ali ai lati sembra essere un’arma letale. Giocare con il trequartista mi sembra più azzardato. Ecco perché preferirei che non si cambiasse nulla. Alla ripresa c’è l’Inter a San Siro, non una gara qualunque, fare cambi, soprattutto in attacco può essere azzardato. L’innesto di Raspadori al fianco di Osimhen potrebbe creare poco equilibrio in squadra e quindi preferirei che non cambiasse nulla”.