CorrMezz – Scambio Bereszynski-Zanoli e rientro di Contini: la situazione

Il Napoli starebbe discutendo con la Sampdoria di un doppio affare di mercato.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, la prima trattativa riguarderebbe il passaggio di Sirigu dal Napoli ai genovesi, che dunque permetterebbero agli azzurri di riprendersi Nikita Contini per il ruolo di vice-Meret. Una situazione simile, in una condizione di scambio di ruoli, sarebbe anche quella legata a Zanoli e Bereszynski: il polacco ha giocato il Mondiale con la Polonia ed è un elemento valida della squadra titolare, condizione che potrebbe essere importante per garantire a Spalletti un sostituto di Di Lorenzo che conosca molto bene la Serie A. Viceversa, il profilo di Zanoli potrebbe interessare alla Samp, un calciatore giovane che ha già dimostrato di potersi giocare le sue carte in una squadra che può dargli fiducia come la Samp.

Le discussioni proseguono e a gennaio, con l’apertura ufficiale del mercato, potrebbero concretizzarsi entrambi gli affari.