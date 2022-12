Umberto Chiariello, direttamente dai microfoni di Radio Punto Centrale, ha parlato della situazione in casa Juve.

Il giornalista ha usato parole molto forti per descrivere le conseguenze arrecate dal falso in bilacio dei bianconeri: “La situazione a cui stiamo assistendo potrebbe degenerare in una nuova Calciopoli”. Una condizione che, se confermata, potrebbe comportare conseguenze davvero gravi per la società bianconera.