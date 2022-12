CdS – Osimhen: “Sono al massimo, il Napoli è una squadra top…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Victor Osimhen ai microfoni di OmaSportsTV.

L’attaccante del Napoli ha espresso tutta la sua gioia nell’indossare maglia azzurra. Queste le sue parole: “Sto giocando in uno dei club migliori d’Europa e in uno dei campionato migliori d’Europa, sono al top della forma, ho raggiunto tantissimi traguardi personali e ho nuovi obiettivi.

Poi continua: “Il mio successo viene dalle lacrime, dal dolore, dall’amore, dai fallimenti: ho dovuto superare ostacoli, odio, pugnalate alle spalle. Quando in Belgio fui rifiutato da due squadre dicevano che non sarei mai arrivato e oggi sento dire che non supererò certi standard o che durerò un altro paio d’anni: io, però, non ho mai badato alle chiacchiere”.