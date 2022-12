Agente Laurientè a Radio CRC: “Fa piacere l’interesse del Napoli, ma Armand deve pensare al presente”

L’agente dell’attaccante del Sassuolo Armand Laurientè, Roberto Menoli, è intervenuto a Radio CRC per parlare del suo assistito.

Menoli ha parlato anche dell’interesse di qualche big per il neoattaccante neroverde, tra le quali ci sarebbe anche il Napoli: “Ci fa davvero piacere che alcuni squadre importanti in Europa come il Napoli siano interessate ad Armand, che ha già ricevuto offerte a livello economico più alte del Sassuolo in passato, ma ha scelto di venire in Emilia Romagna per crescere in un club che punta sui giovani. Adesso deve pensare solo a crescere e a migliorarsi”.