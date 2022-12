Repubblica – Villareal-Napoli, ecco gli uomini a disposizione di Luciano Spalletti

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, potrebbe tornare in campo già nell’amichevole in programma il 17 dicembre contro il Villareal allo stadio Diego Armando Maradona. A riportarlo il quotidiano La Repubblica, oggi in edicola:

“Il Napoli dovrà essere dunque di nuovo al massimo dei giri, per riprendere con il piglio giusto la volata scudetto. Il programma di lavoro è stato definito nei minimi dettagli nelle ultime ore. Adesso c’è anche la conferma ufficiale da parte della società, che ha organizzato altre due amichevoli di lusso al Maradona. Spalletti pregusta i rientri di Kim, Olivera, Zielinski, Anguissa e Lozano, che stanno per finire le vacanze post Mondiale e nei prossimi giorni torneranno a disposizione. Idem per Rrahmani, che conta di scendere in campo per uno spezzone di gara già sabato sera con gli spagnoli, per poi aumentare il suo minutaggio nel test successivo contro i francesi”.