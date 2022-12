Repubblica – Napoli, rifiutata la richiesta di Insigne di allenarsi a Castel Volturno: il motivo

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, nelle scorse settimane aveva chiesto di potersi allenare a Castel Volturno con gli azzurri durante il periodo di sosta. Stando a quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola, ciò non sarebbe possibile. Questo quanto evidenziato:

“Si è parlato tanto di un possibile ritorno di Insigne al Napoli o di alcuni allenamenti che avrebbe potuto effettuare a Castel Volturno. Niente di tutto questo però, perché il calciatore del Toronto si sta allenamento ma per conto proprio. Il Magnifico, nelle scorse settimane aveva fatto un blitz al Konami Center per sondare l’eventuale disponibilità del club a concedergli la possibilità di allenarsi con i propri preparatori personali. Questa ipotesi è risultata alla fine improponibile per motivi assicurativi”.