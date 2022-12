Repubblica – Infortunio Rrahmani, ancora allenamento personalizzato: il motivo

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli con centrandosi sulle condizioni di Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, rispettivamente difensore e portiere del Napoli. I due calciatori si sono allenati in disparte nel corso di questa sosta per recuperare al meglio dai loro infortuni. Questo quanto evidenziato:

“Rrahmani e Sirigu hanno continuato a lavorare quasi sempre in disparte, per recuperare al meglio dopo i rispettivi infortuni. L’emergenza non ha tuttavia tolto smalto e solidità alla squadra, che è ritornata in Italia con il morale alto e tanto ottimismo in vista della ripresa del campionato, prevista dopo la sosta per i Mondiali in Qatar il 4 gennaio del 2023 a San Siro, con l’Inter”.