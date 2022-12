Il Mattino – Il Napoli torna a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti

Il Napoli si rimetterà subito a lavoro dopo la doppia sfida in Turchia.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, gli azzurri sono subito ritornati a Castel Volturno per ricominciare la tabella di marcia: “Gli azzurri riprendono domani gli allenamenti a Castel Volturno, un lavoro che sarà incentrato sulla forza e la velocità. Nei dieci giorni di ritiro in Turchia la preparazione è stata basata anche sul lavoro a secco per mettere nuova benzina nella gambe in vista degli ultimi cinque mesi con gli impegni di campionato, Champions League e coppa Italia. Da domani e fino al match di campionato contro l’ Inter verrà intensificato il lavoro di velocità con il pallone per crescere in rapidità”.