Ibra alla Gazzetta: “Kvara è incredibile, il Napoli va veloce ma noi ci siamo”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è parlato della lotta scudetto.

Sulla domanda relativa alla lotta scudetto, il campione svedese ha citato il Napoli: “Il Napoli sta andando davvero forte, tra gli azzurri Kvara mi ha davvero impressionato. Anche se la classifica recita un meno 8 da loro, il Milan c’è ed è pronto a lottare per lo scudetto. Attenzione anche ad Inter e Juve che stanno rientrando”. Il Milan è pronto a lottare per raggiungere il Napoli, parola di Zlatan Ibrahimovic. Gli azzurri dovranno essere bravi a mantenere intatto il vantaggio sulle milanesi e sulla Juventus, in attesa dello scontro diretto con i bianconeri a gennaio.