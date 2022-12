Gazzetta – Non solo il Napoli su Samardzic: sul tedesco piombano anche Milan e Roma

Una lotta a tre si sta defilando per accaparrarsi il talento di Lazar Samardzic.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha sintetizzato l’interesse di tre big della Serie A per il centrocampista dell’Udinese, che ha ricevuto attestati di stima e di corteggiamento da Napoli, Roma e Milan, pronte ad affondare il colpo. Il resoconto della rosea sulla vicenda è tradotto così: “Il Napoli pensa a lui in vista della prossima stagione quando non riscatterà Ndombele e potrebbe cedere Zielinski. Quello di Aurelio De Laurentiis però non è l’ unico grande club a seguire Lazar Samardzic. Anche Milan e Roma hanno preso informazioni sul tedesco classe 2002 che l’ Udinese ha acquistato nell’ agosto 2021 dal Lipsia per appena 3 milioni”.

Un colpo per il futuro, quello di Samardzic, in piena linea con gli obiettivi di Giuntoli.