CdS – Napoli su Ilic, il Verona chiede 25 mln: la mossa del club azzurro

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando che il club azzurro avrebbe messo nel mirino Ivan Ilic, centrocampista del Verona. Questo quanto evidenziato:

“Ilic è nel libro bianco di Giuntoli, lui davanti a chiunque altro, e quando il mercato comincerà ad avvicinarsi. I venticinque milioni che sembra rappresentino la cifra per lusingare il Verona viene ritenuta rilevante. Il Napoli, nel suo organico così ampio, ha centrocampisti in abbondanza ma tra sei mesi dovrà ragionare con se stesso: Demme sta giocando poco, riflette sul corteggiamento della Salernitana ma vorrebbe restare e poi capire cosa accadrà. Zielinski andrà in scadenza nel 2024, potrebbe quindi diventare soggetto del desiderio per mezza Europa. Ndombele, arrivato in prestito dal Tottenham, o verrà riscattato (a cifra considerevole: 25 milioni) o rientrerà a Londra. Tre caselle teoricamente vuote possono allestire una prova che è già nei fatti, perché su Ilic il Napoli s’è mosso con larghissimo anticipo, si è concesso perlustrazioni dirette attraverso la propria area scouting”.