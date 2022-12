CdS – La Juve vuole Giuntoli a ogni costo nel suo organico: i dettagli

La Juventus avrebbe messo nel mirino Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il quotidiano sostiene che gli potrebbe essere affidata l’intera area sportiva e ad affiancarlo ci sarebbe un d.s.:

“Già in primavera alla Continassa inizieranno a tirare le somme. Una seconda scossa non è ancora scontata, ma è molto più che possibile e nel caso riguarderà il ruolo del d.s. In quel caso occhio a Cristiano Giuntoli, l’uomo mercato delle grandi intuizioni del Napoli (Kim e Kvaratskhelia sono solo due esempi), già in passato nei pensieri della Juventus. L’eventuale ingaggio di Giuntoli, a cui verrebbe affidata l’area sportiva, sarebbe comunque accompagnato da un d.g./a.d.. L’alternativa potrebbe essere il suo delfino per eccellenza a ricoprire il ruolo di a.d./d.g. della Juventus futura: Giovanni Carnevali. Il plenipotenziario del Sassuolo potrebbe agire in tandem con Giuntoli, considerato un profilo eclettico, ma anche trasferirsi a Torino assieme a Giovanni Rossi, suo attuale d.s.”.