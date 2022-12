CdM – Sirigu nel mirino della Salernitana, potrebbe tornare a vestire la maglia da titolare

Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, è nel mirino della Salernitana visto l’infortunio del titolare Luigi Sepe. Questo quanto evidenziato:

“Salvatore Sirigu è uomo e atleta conosciuto al direttore sportivo Morgan De Sanctis e al tecnico della Salernitana Davide Nicola. Il manager lo ha avuto collega in Nazionale 10 anni fa agli Europei quando erano entrambi i vice di Buffon per questo ci sta pensando per sostituire l’infortunato Sepe. Sirigu, che a gennaio compirà 36 anni, si dovrebbe ricalibrare nel ruolo di titolare visto che a Napoli è il secondo di Meret. Per lui si tratterebbe di una nuova dimensione”.