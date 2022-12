Vieira: “Il Napoli ha tanta qualità, volevamo prendere Anguissa”

Patrick Vieira, tecnico francese del Crystal Palace, ha parlato a Fuorigioco dopo la partita amichevole persa con il Napoli per 3-1. “Noi fisicamente siamo più avanti rispetto al Napoli, siamo più pronti anche perché il 26 dicembre per noi riprende il campionato. Il Napoli, invece, penso non fosse nemmeno al 60%. Hanno tanta qualità e sono completi in tutti i reparti, noi siamo giovani e dobbiamo crescere ed acquisire un po’ di fisicità”.

L’ex calciatore francese ha poi svelato un interessante retroscena di calciomercato. “Qualcuno alla Patrick Viera? Sì, un po’ così, perciò volevamo prendere Anguissa in prestito, poi il Napoli ci ha anticipati”.

“Anguissa è un giocatore forte fisicamente ma sa anche giocare la palla. Al Fulham giocava poco e gli avevamo messo gli occhi addosso, purtroppo non siamo riusciti a portarlo al Crystal“, ha detto con rammarico il tecnico della squadra inglese.