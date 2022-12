L’ex Zola: “Napoli super organizzato, Lobotka e Anguissa straordinari”

Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha parlato in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di NapoliMagazine. Tanti i temi trattati dall’ex campione sardo. “Kvaratskhelia è quello che ha impressionato di più perché è una sorpresa e soprattutto ha impressionato la grande qualità che ha dato a questa squadra. A me ha impressionato anche la sua intelligenza calcistica, è un giocatore molto tecnico, molto creativo ma anche molto disciplinato ed ordinato in campo, quindi ha rappresentato veramente una bella sorpresa. Lobotka ed Anguissa sono due calciatori straordinari, io li ho visti giocare e devo dire che garantiscono una evidente qualità e un equilibrio eccezionale alla squadra. Sono veramente bravi, probabilmente la sorpresa più grossa di questa squadra. Zielinski lo conosciamo, ha delle potenzialità da giocatore tra i più forti al mondo nel suo ruolo. Quest’anno ha anche più continuità ed in questo i compagni lo stanno aiutando tantissimo, ma tutti quelli che giocano stanno dando un contributo importante”.

“Meret sicuramente ha trovato più tranquillità, però secondo me questo è molto merito anche di tutta la squadra che difende compatta, filtra molto bene e di conseguenza, quando hai queste condizioni, per il portiere è un grosso aiuto. I due difensori centrali stanno avendo continuità, penso a Jesus, a Kim che è stato una delle più grosse sorprese insieme a Kvaratskhelia. Conosciamo tutti le capacità di Di Lorenzo, Mario Rui e di Olivera, in campo sempre con un rendimento di livello. E’ una squadra che difende bene e di conseguenza il portiere ne trae grandi benefici. Ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino, è chiaro che in questo momento i riflettori sono tutti puntati sul Napoli e magari altri allenatori che ci giocano contro e perdono vogliono comunque salvaguardare la loro squadra, questo io lo capisco però nessuno toglie al Napoli quello che ha ottenuto in maniera meritata finora. Giustamente si dice che questo sarà un campionato particolare, proprio perché c’è un lungo stop, c’è il Mondiale di mezzo e sono condizioni che potranno cambiare il normale andamento dei campionati. Per molti è un’incognita, quindi mi sembra naturale che tutti dicano la stessa cosa. Ripeto però che il Napoli parte da una base eccezionale che altri non hanno, dipenderà dalla loro bravura conservare questo vantaggio. Lobotka si sta dimostrando un giocatore importante, se firmasse (il rinnovo, ndr) e se altri seguissero l’esempio sarebbe una bella cosa, ma bisogna fare le cose passo per passo, prima di parlare di cicli bisogna comunque finire questo campionato alla grande, poi si passerà alla fase successiva, quindi è prematuro fare questi discorsi, quello che conta è che questa squadra continui a confermare quanto di buono ha fatto finora. Sono uno a cui piace fare un passo alla volta, prima di parlare di triplete, il Napoli deve continuare a fare le cose che sta facendo, è fondamentale questo”.

“Un aggettivo per questo Napoli? Super organizzato è il modo in cui definirei il gruppo di Spalletti in questo momento. Credo che il Napoli debba temere se stesso, perché quello che ha dimostrato finora, in queste prime 15 partite, è sufficiente per portarlo a vincere il campionato. Non dovesse più performare allo stesso modo, allora questo potrebbe essere un problema. Quando dico che il Napoli può temere se stesso, intendo dire che se non dovesse continuare su questi livelli allora potrebbe lasciare delle porte aperte per gli altri. Altrimenti la vedo molto difficile per chi insegue”.