Nelle idee del Napoli Gianluca Gaetano potrebbe sostituire Diego Demme, come alternativa a Lobotka, in caso di addio del centrocampista ex Lipsia a gennaio. Questa la notizia riportata dall’edizione odierna de Il Mattino: “Se Demme dovesse chiedere a gennaio di essere ceduto, per poter aver più spazio, una soluzione è rappresentata proprio da Gaetano che ha confermato contro il Crystal Palace tutte le sue qualità nel cuore del centrocampo.